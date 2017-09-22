Российский "Сбербанк" из-за санкций покинет ряд европейских стран
По словам главы банка, "под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело".
Российский государственный «Сбербанк» планирует уйти из ряда стран Европы, сообщил его глава Герман Греф.
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"Мы сейчас оптимизируем тоже нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис, и в общем под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело", — сказал Греф в интервью телеканала "Россия 24", передает «РИА Новости».
"Мы там (в Европе — ред.) находимся под очень сильным давлением регулятора. Хотя мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам под прямой контроль и надзор Европейского Центрального банка. Это, конечно, нам очень серьезно осложнило жизнь — для маленького банка нести все издержки, связанные с надзором со стороны ЦБ Европы как системно значимого банка — это непростая задача", — пояснил Греф.
Глава «Сбербанка» говорил в середине марта прошлого года, что кредитная организация в 2016-2017 годах будет снижать количество дочерних банков и отделений в Европе. При этом банк будет инвестировать в разработку новых бизнес-моделей, новой технологической платформы.
Доналоговая прибыль «Сбербанка» от международного бизнеса по МСФО за первое полугодие 2017 года составила 15,6 миллиарда рублей. География присутствия «Сбербанка» охватывает 22 страны, в том числе Беларусь, Казахстан, Турцию, Швейцарию, ряд стран Центральной и Восточной Европы.
Как сообщал УНИАН, Европейский Союз продлил еще на полгода санкции против России. Санкции ввели в отношении лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов применены к 149 лицам и 38 компаниям.
Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.
Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.