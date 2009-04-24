Сведбанк не будет выплачивать дивиденды за 2008 год

Сведбанк принял решение не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как сообщает пресс-служба банка в пятницу, акционеры Сведбанка 22 апреля приняли решение направить 32,658 млн. грн. прибыли за 2008 год в резервный фонд банка.

Кроме того, акционеры внесли изменения в состав наблюдательного совета (НС) банка. В частности, председателем НС избрана Анника ВИЙКСТРЁМ (Annika Wijkström), в состав НС вошли Микаель ИНГЛАНДЕР (Mikael Inglander), Гёран БРОННЕР (Göran Bronner), Стойко ЮРОВСКИЙ (Stojko Gjurovski), Ярослав КИНАХ (Jaroslav Kinach).

Справка УНИАН. ОАО «Сведбанк» основано в 1991 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 15,984 млрд. грн., обязательства – 13,638 млрд. грн., собственный капитал – 2,346 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. 159,1 млн. грн.

Чистая прибыль «Сведбанка» в 2008 году увеличилась более чем в 2 раза – до 39,6 млн. грн.

99,9978% акций банка принадлежат "Swedbank" (Швеция).