В Кабмине обещают: пенсии осовременят с октября, даже если Рада не примет реформу вовремя

Правительство намерено провести осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, даже если Верховная Рада примет пенсионную реформу позднее этого срока, сообщил в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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«Мы обещали, что с 1 октября состоится осовременивание пенсий. И я хочу сказать, что даже если Верховная Рада примет это решение в середине октября, мы проведем осовременивание с 1 октября, у нас есть все возможности сделать перерасчет следующим образом. Поэтому мы выполним и собственные обещания, и решения Верховной Рады. Я надеюсь, что все-таки народные депутаты Украины конструктивно используют следующую неделю, и уже первая неделя октября даст нам положительный результат», - сказал вице-премьер-министр.

Он добавил, что было бы целесообразно на следующей неделе собраться еще раз Комитету по вопросам социальной политики, пройтись по всем поправкам, пригласить на Комитет представителей всех фракций, представителей экспертной среды, Всемирного банка, Международного валютного банка, чтобы выйти на согласованное решение.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду 3 октября рассмотреть и принять пенсионную реформу.

Предполагалось, что Верховная Рада примет пенсионную реформу на этой пленарной неделе 18-22 сентября, что даст возможность с 1 октября 2017 года повысить пенсии 9 миллионам украинцев из 12 миллионов.

В рамках реформы правительство планирует провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн, ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, повышение пенсий путем их осовременивания в комплексе с проведением системных изменений, которые восстанавливают функционирование пенсионной программы, является на сегодняшний день единственным вариантом для выхода из кризиса, и первым шагом на пути надлежащего денежного обеспечения пенсионеров.