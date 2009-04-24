«Ощадбанк» увеличил прибыль более чем в 5 раз

ОАО «Ощадбанк» в первом квартале текущего года увеличило прибыль в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 439,279 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за январь-март т.г. активы банка сократились на 6%, и на 1 апреля 2009 года составили 54,797 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 6% - до 37,155 млрд. грн., обязательства сократились на 9% – до 38,668 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 3% - до 16,129 млрд. грн.

Размер уставного капитала за указанный период не изменялся и на конец 1-го квартала т.г. составил 13,892 млрд. грн.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. На сегодня входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в 2008 г. увеличилась на 48%, по сравнению с 2007 г., - до 306 млн. грн.