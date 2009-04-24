ГИУ будет размещать средства в банках только по решению Кабмина
Сообщила Тимошенко
Государственное ипотечное учреждение будет размещать свои финансовые ресурсы на банковских счетах только по коллегиальному решению правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.
«К сожалению, Государственное ипотечное учреждение в предыдущие время допускало такие неприятные решения, когда деньги, которые сегодня очень нужны строителям, просто перечислялись на депозиты в знаменитые банки «Надра» и «Родовид». Это категорически недопустимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер напомнила, что Государственное ипотечное учреждение имеет государственные финансовые ресурсы, которые должны направляться на льготное кредитование населения под строительство жилья.
«Именно поэтому сегодня мы будем принимать решения о порядке функционирования Государственного ипотечного учреждения и все порядки, связанные с тем, что любые решения о распоряжении деньгами Государственного ипотечного учреждения, которые в это трудное время должны поддержать антикризисную программу строительной отрасли, а это миллиарды гривен, будут приниматься исключительно на заседании правительства, исключительно коллегиально», - объяснила она.
Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на заседании правительства планируется принять решение о выделении средств для погашения кредиторской задолженности за жилье, приобретенное в 2008 году для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Выделение этих денег и проплата средств позволят в ближайшее время предоставить квартиры тем чернобыльцам, которые находятся на учете и по закону имеют право на такие квартиры, сообщила премьер-министр.