ГИУ будет размещать средства в банках только по решению Кабмина

Государственное ипотечное учреждение будет размещать свои финансовые ресурсы на банковских счетах только по коллегиальному решению правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«К сожалению, Государственное ипотечное учреждение в предыдущие время допускало такие неприятные решения, когда деньги, которые сегодня очень нужны строителям, просто перечислялись на депозиты в знаменитые банки «Надра» и «Родовид». Это категорически недопустимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что Государственное ипотечное учреждение имеет государственные финансовые ресурсы, которые должны направляться на льготное кредитование населения под строительство жилья.

«Именно поэтому сегодня мы будем принимать решения о порядке функционирования Государственного ипотечного учреждения и все порядки, связанные с тем, что любые решения о распоряжении деньгами Государственного ипотечного учреждения, которые в это трудное время должны поддержать антикризисную программу строительной отрасли, а это миллиарды гривен, будут приниматься исключительно на заседании правительства, исключительно коллегиально», - объяснила она.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на заседании правительства планируется принять решение о выделении средств для погашения кредиторской задолженности за жилье, приобретенное в 2008 году для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Выделение этих денег и проплата средств позволят в ближайшее время предоставить квартиры тем чернобыльцам, которые находятся на учете и по закону имеют право на такие квартиры, сообщила премьер-министр.