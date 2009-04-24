Чистая прибыль банка «Европейский» выросла

По итогам первого квартала т.г. чистая прибыль банка «Европейский» увеличилась в 15 раз, и на 1 апреля составила 28,091 млн. грн. Об этом сказано в сообщении банка, размещенном в газете «Голос Украины» (№74 от 24 апреля т.г.).

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте т.г. увеличились на 9% и на 1 апреля 2009 г. составили 2 млрд. 407 млн. 398 тыс. грн., обязательства – на 12% - до 2 млрд. 114 млн. 718 тыс. грн., собственный капитал уменьшился на 9% - до 292 млн. 680 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале т.г. не изменялся и составляет 287 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Европейский" зарегистрирован Национальным банком Украины 3 марта 1993 года.

Согласно данным НБУ, на 1 января т.г. активы банка составляли 2,201 млрд. грн., обязательства – 1,88 млрд. грн., собственный капитал – 320,771 млн. грн., уставный капитал – 287 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 г. составила 620 тыс. грн.