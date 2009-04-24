"Альфа-Банк" получил 161 млн. грн. убытка

ЗАО "Альфа-Банк" в первом квартале т.г. получило убыток в 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, за январь-март т.г. активы банка сократились на 9%, и на 1 апреля 2009 года составили 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 2% - до 28,075 млрд. грн., обязательства – на 6% - до 27,217 млрд. грн., собственный капитал - на 4% - до 3,171 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и на конец 1-го квартала т.г. составил 2,977 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,262 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».