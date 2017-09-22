Платежеспособные банки получили 3,4 миллиарда прибыли против убытка годом ранее

Платежеспособные банки Украины за январь-август 2017 года получили 3,429 млрд грн прибыли против 6,596 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, в том числе в августе платежеспособные банки получили 3,652 млрд грн прибыли.

По информации НБУ, доходы банков за январь-август составили 119,747 млрд грн, расходы - 116,318 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков убыток банковской системы страны в прошлом году составил 160,143 млрд грн.