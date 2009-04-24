По итогам первого квартала 2009 г. чистая прибыль банка «Дельта» уменьшилась в 6 раз, по сравнению с первым кварталом 2008 г., и на 1 апреля составила 3,761 млн. грн. Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№74 от 24 апреля т.г.).

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте т.г. уменьшились на 4% и на 1 апреля 2009 г. составили 5 млрд. 315 млн. 808 тыс. грн., обязательства – на 4,5% - до 4 млрд. 733 млн. 224 тыс. грн., собственный капитал – на 0,1% - до 582 млн. 584 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 510 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано 9 февраля 2006 года, получило лицензию Национального банка Украины 20 апреля 2006 года.

В 2008 году чистая прибыль ООО КБ «Дельта» составила 67,124 млн. грн.

Единоличным учредителем и владельцем КБ "Дельта" является Николай ЛАГУН.