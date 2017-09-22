Всемирный банк и МВФ раскритиковали доработанный проект пенсионной реформы

Всемирный банк и Международный валютный фонд обратились к правительству Украины с предложением доработать законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению в Верховной Раде, которое ожидается в начале октября.

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Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе выступления на Украинском финансовом форуме в Одессе.

«Мы отправили общее письмо вместе с МВФ несколько дней назад к правительству, поскольку по результатам ревизии законопроекта ранее на этой неделе пришли к выводу, что он должен быть несколько изменен», - сказала Кахконен.

Она подчеркнула, что пенсионные расходы в Украине составляют 11% ВВП, что исключительно много по международным стандартам, а снижение ставки социального взноса с 44% до 24% несколько лет назад создало массивную дыру в Пенсионном фонде.

«Нужно реформировать пенсионную систему таким образом, чтобы достичь уверенности, что не только действующие пенсионеры получат достойные пенсии, но и будущие пенсионеры», - добавила Кахконен.

Она отметила, что правительственный законопроект на самом деле улучшает фискальную и социальную устойчивость пенсионной системы, но несколько пунктов нужно изменить ко второму чтению, в том числе не откладывать индексацию пенсий до 2021 года.

«Не откладывайте внедрение индексации на три года. Одна из причин, почему сейчас пенсионная система в плохой форме, - в том, что в кризисные годы индексация пенсий была приостановлена. Не продолжайте эту ошибку», - подчеркнула Кахконен.

В то же время, она отметила, что пенсионная система должна предполагать уровень выплат пенсионеру пропорционально его взносам в фонд, но при этом защищать наиболее уязвимые слои населения.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля 2017 года приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, в рамках которой правительство планирует в октябре провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн в пользу 9 млн пенсионеров, а также ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

В четверг, 21 сентября, депутаты Верховной Рады после неоднократного голосования за предложение главы парламента Андрея Парубия работать без перерыва до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ так и не приняли это решение.

Премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, призвал парламентариев рассмотреть и принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе 3 октября.

Принятие пенсионной реформы является одним из условий ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, наряду с требованиями ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.