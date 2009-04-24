Кабинет Министров планирует ввести институт уполномоченного по вопросам борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Сегодня мы рассмотрим этот вопрос, утвердим положение по работе уполномоченного по вопросам борьбы с коррупцией, а также утвердим самого уполномоченного, который от правительства будет осуществлять эту функцию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется обсудить все организационные вопросы, касающиеся введения института уполномоченного по вопросам борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, на встрече из Ю.ТИМОШЕНКО президент «Группы государств Совета Европы против коррупции» (ГРЕКО) Драго КОС высоко оценил антикоррупционную деятельность нынешнего правительства.

«Правительство Украины является одним из ключевых игроков в борьбе с коррупцией. Я хотел бы подтвердить это еще раз, зная обо всех те многочисленных шагах и инициативах, которые были осуществлены правительством в этом направлении», - заявил Д.КОСОМ.

По его словам, правительство продемонстрировало свою преданность делу борьбы с коррупцией, направив в парламент пакет антикоррупционных законопроектов. Он также выразил надежду, что правительство убедит парламент принять эти законопроекты, которые, по его словам, значительно улучшат ситуацию в Украине и жизнь рядовых граждан. Д.КОС также подчеркнул, что анализ законодательных инициатив Кабмина свидетельствует о готовности правительства вести борьбу с коррупцией.