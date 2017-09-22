Финансовый сектор Украины испытывает серьезный недостаток в инвестициях - эксперты

Для того, чтобы украинская экономики могла развиваться, ей необходим доступ к значительным финансовым ресурсам. Пока же объемы такого капитала являются недостаточными.

Такое мнение изданию "Реалист" высказал ряд известных экспертов финансовой сферы.

Так, СЕО «Альфа-Банка Украина» Иван Свитек уверен, что инвестиции в банковский сектор окупятся сторицей, ведь на остальных отраслях экономики они отражаются с мультипликатором.

"Доллар, вложенный в капитал, позволяет банкам обеспечивать до десяти долларов кредитной поддержки экономики. Поэтому значение инвестиций в украинские банки нельзя недооценивать. Однако, скудность прямых иностранных инвестиций в другие отрасли отражает многочисленные системные проблемы украинского рынка, с которыми сталкиваются и банки: отсутствие верховенства закона и гарантий неприкосновенности инвестиций, нарушения конкурентной среды, ограничения на трансграничное движение капитала", - говорит Свитек.

В свою очередь председатель Делового совета "Украина-Израиль" Александр Павлов считает, что приток банковского капитала благотворно повлияет на развитие основных отраслей экономики, позволит модернизировать ее и создать новые рабочие места, улучшить благосостояние людей.

"Для сегодняшней Украины капитал нужен для разного рода инфраструктурных проектов — общенациональных и местных, для экспортно ориентированных отраслей промышленности и сельского хозяйства, для модернизации экономики, медицины в целом, для реализации современных ресурсо- и энергосберегающих программ. Это позволит создать новые рабочие места, провести быструю модернизацию экономики, сократить расходы сырья и энергии, сгенерировать новые доходы, быстрее рассчитаться с внутренними и внешними долгами, финансово обеспечить социальные и пенсионные программы. И в целом повысить благосостояние и экономическую независимость государства", — считает Павлов.

Украина уже знала примеры, когда с помощью привлечения средств извне удалось преломить тенденцию спада в экономике.

"В 2005—2007 годах приток иностранных инвестиций именно в банковский сектор просто перекрыл все негативные тенденции в экономике и позволил НБУ нарастить запас валюты, что еще долго позитивно сказывалось на курсе гривны. Проще говоря, приток иностранных инвестиций в Украину — это гарантия стабильности курса нацвалюты и одновременно ускорение экономического роста с вялых 2−3% до 5−7%", - рассказывает аналитик Виталий Шапран.

К сожалению, сегодняшние тенденции говорят о том, что Украина испытывает серьезный недостаток в инвестициях.

"Несмотря на происходящее в экономике оживление, Украина до сих пор испытывает дефицит иностранных инвестиций. Нетто-приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину по итогам первого полугодия 2017 года составил $ 1,5 млрд, тогда как за аналогичный период 2016 года он равнялся $ 2,1 млрд. То есть, несмотря на рост экономической активности, приток иностранных инвестиций даже не стагнирует, а затухает", — резюмирует СЕО «Альфа-Банка Украина» Свитек.