На работу "Захидинкомбанка" не повлияло задержание его владельца

В Луцке КБ "Захидинкомбанк" функционирует в нормальном рабочем режиме. Об этом сообщила УНИАН временный администратор банка Валентина МАЛЮТИНА.

Она отметила, что непосредственно на работу банка задержание председателя Наблюдательного совета КБ "Захидинкомбанка" Василия ГАВРИЛИШИНА никак не повлияло. (В.ГАВРИЛИШИН является основным владельцем "Захидинкомбанка" - на 1 января 2009 года он владел 89,81% акций финучреждения – УНИАН).

"Все работы продолжаются, банковские операции выполняются. Но, если на функционировании банка это не отразилось, то в моральном плане такая ситуация является неприятной. Такое большое количество негативной информации, которая появилась в прессе в связи с инцидентом, все-таки отрицательно может повлиять на имидж банка", - сообщила В.МАЛЮТИНА.

Также В.МАЛЮТИНА напомнила, что 12 февраля 2009 года в "Захидинкомбанке" была введена временная администрация Национального банка Украины с целью защиты интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечения сохранности капитала и активов, детальной оценки его финансового состояния, возобновления его платежеспособности и ликвидности, стабилизации деятельности, улучшения финансового состояния банка.

Напомним, что 23 апреля 2009 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для председателя Наблюдательного совета "Захидинкомбанка" В.ГАВРИЛИШИНА в виде содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до завершения расследования возбужденных в отношении него уголовных дел, связанных с мошенничеством и злоупотреблением служебным положением.

По информации газеты "Сегодня", В.ГАВРИЛИШИНА в начале марта задержали по подозрению в хищении 3 млн. долл. из своего банка. Неделю назад Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении него дело по подозрению в преступной растрате. Следствие допускает, что банкир незаконно оформлял многотысячные валютные кредиты на охранников своего офиса, а деньги тратил на свои потребности. В окружении В.ГАВРИЛИШИНА говорят, что тот не виноват и намекают, что это месть политических конкурентов, пишет газета.

23 апреля банкир был переведен из Луцкого милицейского ИТТ в столичное СИЗО, где он будет ожидать суда. Ему грозит наказание - до 8 лет заключения.