По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль банка «Национальный стандарт» уменьшилась в 24 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и на 1 апреля составила 75 тыс. грн. Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№74 от 24 апреля т.г.).

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте т.г. увеличились на 25% и на 1 апреля составили 1 млрд. 271 млн. 425 тыс. грн., обязательства – на 28% - до 1 млрд. 171 млн. 91 тыс. грн., собственный капитал – на 0,1% - до 100 млн. 334 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 82,16 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Национальный стандарт» работает на финансовом рынке с 1992 года.

По данным банка, на 1 апреля т.г. 36,08% его акций принадлежало ООО «Форнекс».