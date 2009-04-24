ОАО «ВТБ Банк» не будет выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, акционеры ОАО «ВТБ Банка» 24 апреля приняли решение направить прибыль за 2008 год на развитие банка и на формирование резервного фонда.

При этом, в пятницу в банке не уточнили размер утвержденной прибыли и соотношение распределения.

По данным Национального банка Украины, прибыль «ВТБ Банка» в 2008 году составила 55,767 млн. грн.

Кроме этого, на собрании акционеров также было принято решение о внесении изменений в состав наблюдательного совета банка: вместо заместителя президента-председателя правления ОАО «ВТБ Банк» Юлии ЧУПИНОЙ в его состав вошел Дмитрий РУДЕНКО, первый заместитель президента-председателя правления «ВТБ24» (ЗАО).

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 26,521 млрд. грн., обязательства –24,052 млрд. грн., собственный капитал - 2,469 млрд. грн., уставный капитал - 2,159 млрд. грн.

ОАО «ВТБ Банк» в первом квартале текущего года сократило чистую прибыль на 15%, по сравнению с первым кварталом 2008 года, – до 8,285 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».