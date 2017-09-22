В Житомире медикам из городского бюджета выплатят деньги, которые им задолжало государство за сентябрь - мэр города

В Житомире медикам из городского бюджета выплатят деньги , которые им задолжало государство за сентябрь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, город должен выделить 13,87 миллиона гривень на аванс и зарплату медикам за сентябрь.

Для этого 26 сентября в Житомире проведут внеочередную сессию горсовета.

Об этом сегодня сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин на встрече с медработниками в городском совете.

«Город не оставит житомирских медиков без зарплаты. Наши медработники стали заложниками ситуации, в которую их втянуло государство. Сегодня мы будем решать откуда снять деньги на аванс и зарплату медработникам», - сказал Сухомлин.

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Медработники готовы вместе с городскими властями ехать к Кабмину и «выбивать» заработанную зарплату.

«Я всегда поддержу в этом наших медиков. В прошлом году я уже ездил в столицу с нашими педагогами и нам удалось решить аналогичную ситуацию с задолженностью зарплат. Нам нужно объединить усилия, чтобы отстоять законные права», - подчеркнул городской голова.

Напомним, что дефицит по заработной плате который должно выплатить государство житомирским медикам до конца года составляет 63 миллиона гривень.