Дефицит бюджета Польши угрожает введению евро

Дефицит бюджета Польши в текущем году может составить 4,6% ВВП при запланированном 2,5%, что ставит под угрозу правительственные планы уже в этом году присоединиться к системе ERM2, необходимой для введения евро в стране с 2012 года.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Согласно опубликованным данным Евростата, бюджетный дефицит неожиданно резко вырос в прошлом году до 3,9% ВВП при прогнозируемом 2,7%.

«Мы надеялись, что дефицит будет свыше 3%, но не ожидали около 4%», - сказал газете экономист крупнейшего польского банка PKO BP Ремигиуш ГРУДЗЕНЬ.

Rzeczpospolita отметила, что одним из условий вступления страны в зону единой европейской валюты, которая сегодня объединяет 16 из 27 стран Европейского Союза, является удерживание дефицита бюджета на уровне 3%.

«Это плохая новость с точки зрения польской дороги к евро», - сказала изданию Тимоти ЭШ из Royal Bank of Scotland.

По мнению экономистов, такой высокий дефицит делает невозможным присоединение Польши к системе ERM2, которая является необходимым подготовительным этапом для введения общей евровалюты, в текущем году.

В то же время, по данным издания, Польша пока еще выполняет другое условие, необходимое для принятия евро, а именно: уровень государственного долга по отношению к ВВП, который в прошлом году составил 47%. Согласно правилам вступления в зону евро, долг не должен превышать 60% ВВП страны-кандидата.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши планировало присоединиться к ERM2 в мае-июне этого года, но эксперты называли это очень рискованным в условиях всемирного экономического кризиса, поскольку в случае значительных колебаний курса Нацбанк Польши был бы вынужден тратить свои резервы на удержание курса злотого.

Резервы польского Нацбанка в начале марта составили около 60 млрд. долларов.

На прошлой неделе польское правительство объявило о намерении присоединиться к эластичной линии кредитования МВФ на сумму 20,5 млрд. долларов, что должно ослабить давление на национальную валюту и увеличить шансы присоединиться к системе ERM2 в ближайшие месяцы.