Доллар и евро пошли вверх: Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2626.1562 (22 сентября – 2623.7181)

100 EUR – 3141.1454 (22 сентября – 3123.5364)

10 RUR – 4.5551 (22 сентября – 4.5062)

В пятницу, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,29 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,43/31,47 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,2616 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 454 сделки на сумму 273,72 млн долл.