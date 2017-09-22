Доллар и евро пошли вверх: Нацбанк опустил официальную гривню
Официальный курс НБУ на 25 сентября: 100 USD – 2626.1562 грн; 100 EUR – 3141.1454 грн; 10 RUR – 4.5551 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2626.1562 (22 сентября – 2623.7181)
100 EUR – 3141.1454 (22 сентября – 3123.5364)
10 RUR – 4.5551 (22 сентября – 4.5062)
В пятницу, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,29 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,43/31,47 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,2616 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 454 сделки на сумму 273,72 млн долл.