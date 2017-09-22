Ярославский призвал Порошенко детенизировать игорный бизнес

Как передает корреспондент, об этом Ярославский заявил сегодня, 22 сентября, в Харькове, выступая на ІХ Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!».

Читайте такжеDCH инвестировала в Харьков более $1 миллиарда – Ярославский Бизнесмен в ходе пленарного заседания форума попросил секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина передать президенту Украины Петру Порошенко письменное предложение по законодательному урегулированию игорного бизнеса.

«Пользуясь случаем, я бы хотел, вспоминая успешный опыт запуска Харьковского тракторного завода, обратиться к Борису Евгеньевичу, передать письмо Петру Алексеевичу Порошенко и попросить поддержать законодательную инициативу по игровому бизнесу. Мы знаем, что она давно рассматривается в парламенте. Это и борьба с коррупцией, это и наполнение бюджета. Мы знаем, в тени игрового бизнеса крутится порядка 0,5 млрд дол., так необходимых нашему бюджету. Мы бюджет хотим наполнять и бороться с коррупцией», - сказал Ярославский.

Позже, на брифинге, Ярославский добавил, что поднимает тему законодательного урегулирования игорного бизнеса в Украине уже третий год подряд. «Мы уже на третьем форуме поднимаем эту тему. На прошлогоднем форуме я обращался к депутатам, которые здесь присутствовали. В этот раз я уже решил оставить след, написать бумагу. Как это будет выглядеть? Как депутаты выберут – так оно и будет. Основная целы – вытащить деньги из тени, чтобы они не расходились по карманам коррупционеров и жулья всякого. И мы же говорим о борьбе с коррупцией. Так где же результаты этой борьбы с коррупцией? Мы ж никуда не уйдем от игорного бизнеса. Одно дело, когда он работает на благо коррупционеров, другое – когда эти день будут в бюджете. Мы говорим о порядка 0,5 млрд дол. в год», - отметил Ярославский.

При этом, по мнению президента и владельца группы DCH, целесообразнее было бы разрешить игорный бизнес при отелях высокой категории, чтоб не создавать риск в целом для общества.