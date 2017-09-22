Ярославский призвал Порошенко детенизировать игорный бизнес
Бизнесмен в ходе пленарного заседания форума попросил секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина передать президенту Украины Петру Порошенко письменное предложение по законодательному урегулированию игорного бизнеса.
Президент инвестиционной групп DCH, бизнесмен Александр Ярославский уверен, что в Украине для борьбы с коррупцией необходимо детенизировать
Как передает корреспондент, об этом Ярославский заявил сегодня, 22 сентября, в Харькове, выступая на ІХ Международном экономическом
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«Пользуясь случаем, я бы хотел, вспоминая успешный опыт запуска Харьковского тракторного завода, обратиться к Борису Евгеньевичу, передать письмо Петру Алексеевичу Порошенко и попросить поддержать законодательную инициативу по игровому бизнесу. Мы знаем, что она давно рассматривается в парламенте. Это и борьба с коррупцией, это и наполнение бюджета. Мы знаем, в тени игрового бизнеса крутится порядка 0,5 млрд дол., так необходимых нашему бюджету. Мы бюджет хотим наполнять и бороться с коррупцией», - сказал Ярославский.
Позже, на брифинге, Ярославский добавил, что поднимает тему законодательного урегулирования игорного бизнеса в Украине уже третий год подряд. «Мы уже на третьем форуме поднимаем эту тему. На прошлогоднем форуме я обращался к депутатам, которые здесь присутствовали. В этот раз я уже решил оставить след, написать бумагу. Как это будет выглядеть? Как депутаты выберут – так оно и будет. Основная целы – вытащить деньги из тени, чтобы они не расходились по карманам коррупционеров и жулья всякого. И мы же говорим о борьбе с коррупцией. Так где же результаты этой борьбы с коррупцией? Мы ж никуда не уйдем от игорного бизнеса. Одно дело, когда он работает на благо коррупционеров, другое – когда эти день будут в бюджете. Мы говорим о порядка 0,5 млрд дол. в год», - отметил Ярославский.
При этом, по мнению президента и владельца группы DCH, целесообразнее было бы разрешить игорный бизнес при отелях высокой категории, чтоб не создавать риск в целом для общества.