Азаров: КМУ рекапитализирует банки по непрозрачным схемам
44 млрд. из бюджета
Член фракции Партии регионов, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ считает действия правительства по рекапитализации «проблемных банков» необоснованным перекладывание финансовой ответственности с владельцев банков на всех налогоплательщиков.
Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Н.АЗАРОВА.
«Принятый правительством ТИМОШЕНКО сценарий рекапитализации «проблемных банков», когда государство по абсолютно непрозрачным подзаконным схемам в обмен на деньги получает акции банков, – это необоснованное перекладывание финансовой ответственности с владельцев банков на всех налогоплательщиков», - убежден депутат.
По его мнению, «проблемы банков, кинувшихся просить помощи у государства, в том, что их владельцы вели рискованную политику, пренебрегали интересами вкладчиков, и за это в предыдущие годы получали сверхприбыль».
«Сейчас авторы кризиса нашей банковской системы стремятся капиталы оставить себе, а проблемы отдать государству. Хороший бизнес на кризисе, не так ли? Можно ли поверить, что правительство бескорыстно участвует в таком бизнесе?» - отмечает Н.АЗАРОВ.
Депутат уверен, что 44 млрд. грн. бюджетных средств, предназначенных на рекапитализацию, можно использовать действительно эффективно, восстановив доверие к банковской системе.
«Во-первых, рекапитализация должна предоставляться только тем банкам, где владельцы готовы в равной степени с государством нести материальную ответственность перед вкладчиками. Во-вторых, этих денег достаточно, чтобы через Фонд гарантирования вкладов обеспечить выполнение обязательств перед людьми и отменить, наконец, мораторий на снятие депозитов – без чего вообще ни о какой нормализации ситуации в банковском секторе не может быть речи», - заявил Н.АЗАРОВ, при этом подчеркнув, что «правительственная рекапитализация бесцельна».
«Ведь миссия банков – кредитовать реальный сектор экономики, инфраструктурные, инвестиционные проекты, которые будут приумножать деньги. Однако правительство вовсе не выдвигает такое требование в ходе рекапитализации, и не способно предложить свою антикризисную программу восстановления экономического роста. Значит продолжается банальная раздача бюджетных (народных) денег ни за что не отвечающим капиталистам», - резюмировал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на совещании 15 апреля определили первые семь банков для рекапитализации. По данным Министерства финансов Украины, рекапиталиции подлежат банки «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк». В то же время, в Министерстве финансов Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что седьмым в список на рекапитализацию включен банк "Киев".