Президент Петр Порошенко пригласил канадских бизнесменов в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко во время рабочего визита в Канаду встретился с представителями канадского бизнеса и пригласил их в Украину.

Глава государства отметил, что сегодня особая атмосфера в украинско-канадских отношениях.

«Мы делаем все возможное, чтобы сделать связи между нашими страны более тесными. Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам - сейчас правильное время и место для инвестирования», - подчеркнул президент, добавив, что Украина имеет большой потенциал.

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Порошенко отметил, что несколько дней назад Украина завершила размещение украинских суверенных бондов на 3 млрд долларов.

«Это хороший сигнал о доверии инвесторов к Украине и проводимым реформам», - добавил он.

Глава государства рассказал об изменениях в Украине, в частности антикоррупционных шагах, внедрении электронного декларирования и последних реформах, которые осуществила украинская власть.

Президент обратил внимание, что международные финансовые организации зафиксировали, что в Украине за последние три года сделано больше, чем за предыдущие 20 лет.

В пресс-службе отметили, что ряд канадских компаний, работающих в области энергетики, сельского хозяйства, оборонного и финансового сектора, авиастроительной отрасли, проявили значительный интерес к украинскому рынку, особенно в контексте введения свободной торговли с Украиной.