Экономический подъем начнется уже в этом году, но риск ухудшения финансового положения пока сохраняется, говорится в финальном коммюнике прошедшей в пятницу в Вашингтоне встречи министров финансов и глав Центробанков "большой семерки".

"Недавние сведения говорят о том, что темпы падения экономик замедлились, появились признаки стабилизации", - документ РИА Новости. "Экономическая активность должна начать восстанавливаться позднее в этом году, хотя прогнозы остаются слабыми, и риск падения сохраняется", - отметили министры финансов. G7 также объявила о намерении "вместе работать над восстановлением рабочих мест и экономического роста, а также над предотвращением повторения в будущем кризиса такого размаха". Кроме того, страны-члены "большой семерки"заявили, что по-прежнему намерены снабжать средствами Международный валютный фонд и другие международные институты с тем, чтобы те могли помогать в деле восстановления экономической стабильности в мире.

"Большую семерку"составляют США, Канада, Япония, Британия, Франция, Германия и Италия.