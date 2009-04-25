Минфин США: Мировой экономике еще далеко до выхода из кризиса

Мировой экономике еще далеко до выхода из кризиса, считает глава Минфина США Тимоти Гайтнер. "Мы в какой-то степени воодушевлены, но неправильно было бы считать, что мы близки к выходу из тьмы, опустившейся на глобальную экономику прошлой осенью", - цитирует его слова РИА Новости на брифинге по итогам встреч глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне. По его словам, единственно верным императивом в нынешней ситуации будет продолжение осуществления совместной программы по выходу из кризиса. Вместе с тем, Гайтнер отметил, что некоторые рынки начинают показывать скромный рост. "В том числе начинает стабилизироваться рынок домов в США", - сказал он. По его мнению, некоторые предпринимаемые правительствами разных стран меры уже могут начать действовать. Первостепенной задачей для всех правительств Гейтнер назвал скорейшее и твердое претворение в жизнь программы действий по спасению мировой экономики, принятой "двадцаткой" в Лондоне. "Мы должны выполнить задачу по поддержке Всемирного банка и ... привлечению его к содействию всем странам, находящимся в кризисе, в особенности беднейшим. Мы должны завершить наполнение ресурсами МВФ...", - отметил Гайтнер. Он сообщил, что Мексика, Польша и Колумбия уже сообщили о подаче заявки на финансирование за счет новой кредитной линии Международного валютного фонда. Также, по словам Гайтнера, директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан "находится на расстоянии вытянутой руки"от получения для фонда 250 миллиардов временных дополнительных финансовых ресурсов от ряда стран". Несколько зарубежных стран, в том числе США, обещали выделить МВФ средства в размере 500 миллиардов долларов. США обещали выделить 100 миллиардов, однако Гайтнер не сказал, сделали ли они это.