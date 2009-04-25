G-7 продолжит вливания в значимые финансовые институты

Страны G-7 "большой семерки" продолжат вливания в значимые финансовые институты для обеспечения стабильности мировой финансовой системы, говорится в финальном коммюнике прошедшей в пятницу в Вашингтоне встречи министров финансов и глав Центробанков "большой семерки". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы продолжим делать все необходимое для восстановления системы кредитования, будем предоставлять поддержку ликвидности, делать инвестиции в финансовые институты, защищать вклады и депозиты, а также решать вопросы проблемных активов. Мы вновь подчеркиваем наше стремление предпринять все необходимые действия для сохранения жизнеспособности важных для системы учреждений", - отмечается в документе.

"Семерка" также обратилась к Международному валютному фонду с просьбой осуществлять мониторинг действий правительств конкретных стран и регулярно докладывать ей и "двадцатке" о результатах этих действий. Страны-участники "семерки" также пообещали собрать для МВФ обещанные во время саммита G20 в Лондоне дополнительные средства.

"Большую семерку" составляют США, Канада, Япония, Британия, Франция, Германия и Италия.