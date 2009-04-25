В Украине 21 банк недобросовестно выплачивает деньги

Одной из причин снижения оттока средств из банковской системы Украины является увеличение так называемых отсроченных требований по выплате, по которым уже выставлены платежные поручения, но которые не выполняются банками. Об этом пишет сегодня "Зеркало недели" в № 15 (743) от 25 — 29 апреля 2009 г.

Согласно имеющейся информации, в числе недобросовестных плательщиков числится уже 21 финансовое учреждение, задерживающее платежи на общую сумму 7,1 млрд грн. На долю обязательств перед физлицами в этой сумме приходится 3,6 млрд грн. Для сравнения, в целом за прошлый год результат деятельности банков составил «плюс» 7,3 млрд грн.

Финучреждения были вынуждены увеличить объемы отчислений на покрытие рисков по активным операциям более чем на 17 млрд грн (до 65 млрд грн).

По оценкам самих же банкиров, наибольшие потери пока зафиксировали банки, наиболее активно работающие с физлицами. При этом они рассчитывают на появление прибыли от кредитования предприятий уже во втором квартале.

Подобные тромбы будут только накапливаться, если высшие должностные лица Украины будут оставаться такими жадными к деньгам и полномочиям, что не поставят общественные интересы впереди личных.