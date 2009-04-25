Кипр рассчитывает на рост ВВП на 2% по итогам I квартала

Кипр рассчитывает на рост ВВП по итогам I квартала 2009 года на 2% в годовом выражении, заявил министр финансов страны Харилаос Ставракис, сообщает РИА Новости.

"Прогнозы министерства таковы, что за первые три месяца экономика покажет достаточно удовлетворительные темпы развития в районе 2%", - сказал Ставракис, которого цитирует из Никосии Афинское агентство новостей. Он согласился с прогнозами Международного валютного фонда, объявившего на этой неделе, что Кипр останется единственной страной ЕС, которая не окажется в депрессии в течение 2009 года. МВФ предсказывает рост кипрской экономики в текущем году на 0,3%. "При этом 2010 год будет сложным", - предупредил министр финансов. По его словам, усилия правительства будут сосредоточены на том, чтобы уменьшить бремя кризиса для налогоплательщиков и стабилизировать экономику. Правительство уже объявило о поддержке банков, туризма и строительства - трех секторов экономики, которые больше всего пострадали от кризиса.