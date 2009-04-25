2-е заседание украинско-американского Совета состоится в сентябре

2-е заседание украинско-американского Совета по торговле и инвестициям состоится в сентябре Вашингтоне

Второе заседание украинско-американского Совета по торговле и инвестициям планируется провести в сентябре в Вашингтоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, возможность проведения этого заседания обсудили министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

В ходе встречи, прошедшей 24 апреля, стороны отметили важность реализации проекта "Глобальные библиотеки - Украина" ("Библиомост").

Учитывая благотворительный, добровольный и гуманитарный характер помощи в компьютеризации библиотек, Минэкономики считает целесообразным рассмотреть возможность решения этого вопроса в рамках закона Украины "О гуманитарной помощи", которым предусмотрено льготное налогообложение гуманитарной помощи.

Напомним, что первое заседание украинско-американского Совета по торговле и инвестициям состоялось в октябре 2008 года в Киеве.

Справка УНИА. Фонд Билла и Мелинди Гейтс намерены осуществить финансирование проекта "Глобальные библиотеки - Украина" ("Библиомост"), которым предусматривается предоставление украинским библиотекам 4 тыс. компьютеров, повышение квалификации свыше 10 тыс. библиотекарей, доступ к Интернету 1 млн. украинцев