В Донецке работники банка нанесли государству 1,5 млн. грн. ущерба

В Донецке разоблачены работники банка, которые при помощи махинаций с кредитами нанесли государству 1,5 млн. грн. ущерба

В Донецке разоблачены работники банка, которые при помощи махинаций с кредитами нанесли государству 1,5 млн. грн. ущерба

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностных лиц отделения одного из банков, которые в течение 2007-2008 гг. заключили с гражданами ряд кредитных соглашений на общую сумму 7,1 млн. грн. на приобретение ими автомобилей по завышенной стоимости.

В дальнейшем разница между рыночной стоимостью и стоимостью, указанной в соглашениях, была присвоена. Таким образом, государству нанесен ущерб на сумму 1,5 млн. грн.

Прокуратурой Донецка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).