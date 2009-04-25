"Укрсоцбанк" в І квартале сократил прибыль более чем в 2 раза

АКБ "Укрсоцбанк" в І квартале 2009 года, по сравнению с первым кварталом 2008 года, сократил чистую прибыль в более чем два раза – до 54,156 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за январь-март активы банка сократились на 6% и на 1 апреля 2009 года составили 46,674 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 4% - до 42,691 млрд. грн., обязательства – на 7% - до 41,425 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1% - до 5,249 млрд. грн.

Размер уставного капитала за указанный период не изменялся и на конец квартала составил 1,070 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 791,795 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций банка.