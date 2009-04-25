Греческого полицейского подозревают в ограблении 25 банков
15:30, 25 апреля 2009Финансы
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Похищено почти 400 тыс. евро
Сотрудник полиции Греции арестован в составе банды из пяти человек по обвинению в многочисленных ограблениях банков, сообщила в субботу полиция.
Как передает РИА Новости, арестованный много лет служил в правоохранительных органах, в последнее время он работал в штаб-квартире афинской полиции. Полицейского и его четверых подельников подозревают в 25 ограблениях банков, совершенных за последние четыре месяца. В результате этих ограблений было похищено почти 400 тысяч евро. Ограбления банков почти ежедневно встречаются в греческой криминальной хронике
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