Греческого полицейского подозревают в ограблении 25 банков

Сотрудник полиции Греции арестован в составе банды из пяти человек по обвинению в многочисленных ограблениях банков, сообщила в субботу полиция.

Как передает РИА Новости, арестованный много лет служил в правоохранительных органах, в последнее время он работал в штаб-квартире афинской полиции. Полицейского и его четверых подельников подозревают в 25 ограблениях банков, совершенных за последние четыре месяца. В результате этих ограблений было похищено почти 400 тысяч евро. Ограбления банков почти ежедневно встречаются в греческой криминальной хронике