"Ощадбанк" через суд добился погашения банком Курченко 200 миллионов задолженности

Государственный «Ощадбанк» после трехлетних судебных разбирательств получил право собственности на принадлежавшее неплатежеспособному «Брокбизнесбанку» недвижимое имущество в г. Киеве по ул. Саксаганского, 115-а.

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Как сообщила пресс-служба банка, в 2013 году это здание было передано в залог «Ощадбанку» по кредиту в размере 200 млн грн принадлежащей владельцам «Брокбизнесбанка» компании «Капитал Инвест ЛТД» согласно договору между банками.

Как отмечается в сообщении, что по решению суда «Ощадбанк» получил 100%-ное погашение суммы долга и предоставил предыдущему владельцу возможность вывезти принадлежащие ему вещи и освободить здание.

Также сообщается, что «Ощадбанк» выставит объекты недвижимости на продажу через прозрачные электронные торги.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация. «Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка являлась группа ВЕТЭК Сергея Курченко.