Гривня "теряет форму" - 26,33 за доллар

В понедельник, 25 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,31/26,33 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,30/31,33 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4548/0,4557 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,3131 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 128 сделок на сумму 70,14 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,29 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,43/31,47 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 грн/рубль.