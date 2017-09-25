Фискальная служба выявила 2,5 тысячи неоформленных работников

Государственная фискальная служба Украины с начала года при проверке субъектов хозяйствования выявила 2,5 тысячи наемных работников без официального оформления трудовых отношений.

Читайте такжеНарушения в начислении зарплаты есть у почти 70% налогоплательщиков - ГФС

Как сообщается на сайте ГФС, по итогам проверок нарушения налогового законодательства установлены в 60% проверенных плательщиков, и в бюджеты доначислено свыше 305 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, около 98 миллионов гривень единого социального взноса и почти 22 миллиона гривень военного сбора.

Кроме этого, по результатам разъяснительной работы групп по вопросам легализации заработной платы и занятости при участии ГФС с работодателями дополнительно заключено около 29 тысяч трудовых договоров с наемными работниками, погашена задолженность по заработной плате в сумме 1,35 миллиарда гривень, поступило 152,3 миллиона гривень налога на доходы физических лиц и 466,9 миллиона гривень единого соцвзноса.

Также сообщается, что материалы по 40 компаниям, имеющим долгосрочную задолженность по выплате заработной платы, направлены в органы прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза - до 3200 гривень, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат "в конверте" штраф в размере 100 минимальных заработных плат.