Бюджетный комитет ВРУ поддержал новый порядок распределения бюджета Киевщины

22 сентября в городе Белая Церковь члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержали инициативу губернатора Киевской области Александра Горгана относительно нового порядка распределения средств областного бюджета.

«Этот визит является историческим, потому что сегодня члены комитета по бюджету, народные депутаты высоко оценили и поддержали наш подход к распределению средств областного бюджета, который лишает фактора вмешательства чиновника в распределение большого количества средств. И тот факт, что важнейшая финансовая организация государства, компетенция которой ни у кого не вызывает сомнения, поддержала нашу инициативу, — это очередное подтверждение правильности наших решений», — отметил Горган.

Губернатор Киевщины презентовал перед членами бюджетного комитета порядок распределения областных государственных средств, согласно которому они будут делиться на 3 равных части: программы пропорционального финансирования, антикризисные программы и программы развития.

«Все проекты должны соответствовать основным государственным приоритетам, среди которых — увеличение рождаемости, рост продолжительности жизни и сокращение смертности в Киевской области», — подчеркнул Горган.

Председатель комитета по вопросам бюджета, народный депутат Андрей Павелко отметил, что модель, представленная Горганом, — это лучший подход и пример того, как нужно работать по финансовому обеспечению своей территории.

Инициировали заседание бюджетного комитета в Белой Церкви, парламентарии Ярослав Москаленко и Хвича Мепаришвили.

Комментируя инициативу, Ярослав Москаленко подчеркнул: чтобы модель по распределению областных средств на места была принята, нужно работать как с депутатами областного совета, так и с фракциями парламента.

«Я только аплодирую этой инициативе и хочу, чтобы она была реализована на самом деле. Если бы все зависело только от председателя КОГА, ведь нужна большая работа. Также я понимаю, что она должна пройти в областном совете. А вот какая будет реакция областного совета, мы уже сегодня видим. Сессия перенесена на 26 октября, а это фактически конец месяца, идет какая-то политическая дискуссия. Я очень переживаю, чтобы не было попыток от политических сил завалить этот вопрос. Потому что вместе с деньгами передаются полномочия. Облсовет может беспокоиться, что он потеряет влияние на определенной территории. Над этим вопросом нужно будет очень серьезно работать. Причем я думаю, что здесь нужно будет работать на высшем политическом уровне с фракциями парламента», — отметил Москаленко.

Напомним, в начале сентября Александр Горган обнародовал результаты масштабной проверки инфраструктурных объектов области, которая выявила хищения бюджетных средств на сотни миллионов гривен, после чего губернатор анонсировал необходимость изменения порядка распределения бюджетных средств. 21 сентября 2017 года глава КОГА во время расширенного совещания, в котором приняли участие около 700 человек, презентовал новый порядок распределения бюджета Киевской области.