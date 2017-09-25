Не ориентир, а индикатор: в Минфине объяснили курс гривни к доллару в госбюджете-2018

Указанный в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл. и курс на конец года на уровне 30,1 грн/долл. является техническим показателем, а не ориентиром для правительства и рынка, сообщили в Министерстве финансов Украины.

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«Курс, который закладывается в бюджет, не является индикативным, не является показателем, к которому мы стремимся или кто-то в стране должен стремиться», - заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, комментируя указанные в проекте госбюджета-2018 показатели курса.

По его словам, для обеспечения стабильности национальной валюты правительство делает все возможное, в том числе согласовывает расходную политику госбюджета с политикой Национального банка.

«Данный показатель является для нас всего-навсего индикатором, который позволяет нам правильно и эффективно рассчитать наши расходы, в первую очередь по государственному долгу», - добавил Марченко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами в 948 млрд грн и показателем дефицита в 77,9 млрд грн, или в 2,4% ВВП.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга – 747,6 млрд грн, что в сумме по оценкам правительства составляет 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции в 11%.