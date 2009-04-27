Достижение целей развития тысячелетия в опасности

В результате кризиса под угрозой оказалось достижение провозглашенных мировым сообществом целей развития тысячелетия. Об этом говорится в коммюнике по итогам состоявшегося в воскресенье в Вашингтоне заседания комитета по развитию Всемирного банка /ВБ/ и Международного валютного фонда /МВФ/.

"Развивающиеся страны столкнулись с особенно серьезными последствиями кризиса. Прогресс в достижении целей развития тысячелетия сейчас находится в опасности", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что "кризис уже довел до состояния чрезвычайной бедности более 50 млн. человек по всему миру".

Для решения возникающих проблем члены комитета считают необходимым "перевести наши ответственные обязательства, которые приняли на себя, в том числе и участники недавнего саммита /большой "двадцатки"/ в Лондоне, в согласованные действия и дополнительные ресурсы". Они также призвали "всех доноров обязаться увеличить выделение помощи". Кроме того, отмечается важность того, чтобы все участники процесса "согласились идти дальше, чем действия в рамках ныне существующих обязательств".

В коммюнике отмечается ряд действий, которые уже предприняли ВБ и подконтрольные ему структуры. В частности, это начало реализации программ по борьбе с бедностью, решение Международной финансовой корпорации /IFC/ увеличить с 1 млрд до 3 млрд долл. объемы программы финансирования международной торговли и создание ею же Фонда капитализации для поддержки финансового сектора, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Следующее заседание комитета по развитию состоится 5 октября 2009 г в Стамбуле.