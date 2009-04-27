ВБ готов увеличить финанасирование Украине

В воскресенье вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ в рамках официального визита в США провел встречу с управляющим директором Всемирного банка Нгози ОКОНДЖО-ИВЕЛА.

Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабмина, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Всемирным банком.

При этом Н.ОКОНДЖО-ИВЕЛА приветствовала прогресс в двусторонних отношениях и выразила готовность увеличить масштабы сотрудничества.

Г.НЕМЫРЯ заверил в том, что усилия правительства Украины направлены на преодоление последствий мирового финансового кризиса.

На встрече также речь шла о сотрудничестве Украины с другими финансовыми учреждениями, в частности с МВФ. Вице-премьер-министр проинформировал Н.ОКОНДЖО-ИВЕЛУ о договоренностях, которые было достигнуто на прошлой неделе во время пребывания миссии МВФ в Киеве, и выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина получит второй транш кредита стенд-бай МВФ.

Теме возобновления сотрудничества Украины с МВФ была посвящена встреча Г.НЕМЫРИ с управляющим директором МВФ Д.СТРОСС-Каном, состоявшейся накануне.

Речь шла о договоренностях относительно выделения второго транша кредита стенд-бай.

Вице-премьер-министр отметил, что достижение договоренностей с МВФ о предоставлении Украине финансовой поддержки является важным событием для нашего государства. По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ также позволит Украине шаг за шагом постепенно и уверенно выходить из кризиса.

Как сообщал УНИАН, 21-26 апреля Г.НЕМЫРЯ находился с рабочим визитом в США, где возглавляет делегацию Украины в Весеннем собрании Совета управляющих директоров Международного валютного фонда и Всемирного банка.