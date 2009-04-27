ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «Взбучка в Налоговой» пишет о том, что руководство Налоговой администрации проведет массовые чистки в областях, где не выполняют план по перечислениям в бюджет…

http://delo.ua/news/105548/

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Также «Дело» в статье «Страховщики ушли в минус» пишет, что 2008 год многие компании — лидеры розничного рынка страхования - закончили с убытком. Эксперты называют это расплатой за чрезмерное увлечение «моторными рисками» (полисы КАСКО и ОСАГО) и расширением региональной сети…

http://delo.ua/news/105530/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «ПроКредит Банк исчез с горизонта» пишет о том, что Фонд прямых инвестиций WNISEF вышел из состава акционеров ПроКредит Банка, продав 20% его акций немецкому ProCredit Holding. Удержать в капитале банка удалось лишь Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который хотел продать свои 20% акций еще в 2008 году. Действия WNISEF эксперты объясняют потерей интереса нерезидентов к портфельным инвестициям в украинские банки, которые сейчас нуждаются в существенной рекапитализации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1162413

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Также «Коммерсантъ «Украина» в материале «Долгие обязательства» пишет о том, что бывший президент компании "Ситроникс" Евгений Уткин купил дистрибуционное подразделение ее украинской "дочки". Сделка позволила погасить долг "Ситроникса" перед принадлежащей господину Уткину Melrose Holding Company за покупку компании "Квазар-Микро" и избавиться от низкомаржинального бизнеса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1162387

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Издание «Зеркало недели» подает материал «Вы банкир. Это временно!», в котором пишет - как это ни парадоксально, именно так можно сказать о новой профессии, которая родилась в период кризиса, прямо у нас на глазах - временный администратор банка. Лицо очень важное, таинственное и недоступное, обладающее неограниченными властными полномочиями. Один их перечень завораживает. В мировой истории такими полномочиями обладали только римские диктаторы. Издание подает анализ ситуации…

http://www.zn.ua/2000/2040/65998/

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Также «Зеркало недели» публикует материал «Валовой Внутренний Провал», в котором подается детальное исследование экономического состояния Украины…

http://www.zn.ua/2000/2020/66013/

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Газета «Сегодня» публикует материал «Кризис глазами славян», в котором анализируется состояние дел в связи с кризисом в Украине и России. Как показывает исследование, украинцы больше экономят на еде и коммуналке, а россияне — на развлечениях и роскоши…

http://www.segodnya.ua/news/14047924.html

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«Газета по-киевски» в материале «Коммуналка» ударит по карману» пишет о том, что платежки за ЖКУ с цифрами на 50–80% выше нынешних киевляне получат уже в июле…

http://mycityua.com/articles/city/2009/04/27/084110.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Рублевая вертикаль» пишет: если регион не платит по долгам, губернатору придется поделиться властью. Минфин России предлагает вводить временную администрацию, как только просроченная задолженность превысит 10%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/27/193110

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Также «Ведомости» публикуют статью «Россия бросает миру вывоз», в которой пишет, что РФ не только собрала рекордный урожай зерна, но и, хотя год еще не кончился, уже поставила рекорд по экспорту…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/27/193132

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Издание «Известия» публикует материал «Мир паникует, но деньги все равно текут в США», в котором подается интервью премьер-министра Сингапура, сына создателя экономического чуда Ли Сянь Луна…

http://www.izvestia.ru/economic/article3127834/

(УНИАН)