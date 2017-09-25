Уменьшение населения Украины, прогноз роста ВВП и 4G на горизонте: экономические итоги недели (инфографика)

Украина осуществила выпуск 15-летних еврооблигаций на $3 млрд, по ставке 7,375% годовых. Основные покупатели — инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

По данным аналитиков Corestone Corp, проект государственного бюджета на 2018 год предполагает рост ВВП на 3%, инфляцию 7%, дефицит бюджета в 2,4% ВВП, курс 30,1 грн/$. Минэкономики оценило снижение уровня теневой экономики в i квартале 2017 года на 6.п. г/г, до 37% ВВП.

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Украина заняла 11-е место в рейтинге мировых производителей стали Worldsteel по итогам 8 месяцев 2017 года. Что же касается сферы ЖКХ, то 7 млн украинских домохозяйств получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 2,8 млрд гривен.

Конкурс на внедрение технологии LTE для мобильной связи 4G состоится до конца этого года. Такую информацию обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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Украинские стартапы собрали в 2017 году $2 млн. Кроме того, за 7 месяцев 2017 года численность населения в Украине сократилась - на 128,5 тысяч человек и составляет 42,46 млн человек.

Что же касается международных новостей, то МВФ оценил объем взяток в мире в $2 трлн в год, или 2% мирового ВВП. А в Китае запустили самые быстрые в мире электропоезда со скоростью 350 км/ч.