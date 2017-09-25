Prozorro похвасталось сэкономленным бюджету 31 миллиардом гривень

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившихся на всех госзаказчиков с 1 августа 2016 года, по состоянию на 25 сентября составила 31,39 миллиарда гривень.

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Соответствующая информация опубликована в модуле бизнес-аналитики Prozorro.

При этом общее количество проведенных закупок составило 1,12 миллиона, а среднее количество участников торгов - 2,39 на каждый тендер.

Больше всего тендеров в Prozorro провели Киевская городская государственная администрация (более 117 тысяч), Министерство инфраструктуры (50 тысяч), Днепропетровская областная государственная администрация (40 тысяч), а также Мариупольский городской совет (29 тысяч).

Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа 2016 года стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тысяч гривень для товаров и от 1,5 миллиона гривень для работ.

В Минэкономразвития рассчитывают, что по итогам 2017 года использование Prozorro позволит сэкономить около 50 миллиардов гривень.