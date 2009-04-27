По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Фольксбанка» уменьшилась в 45 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 апреля 2009 г. составила 143 тыс. грн.

Об этом сообщается в газете "Голос Украины", №74.

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте уменьшились на 1% и на 1 апреля составили 2 млрд. 928 млн. 830 тыс. грн., обязательства – на 2% - до 2 млрд. 597 млн. 896 тыс. грн., собственный капитал незначительно увеличился – до 330 млн. 934 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 260 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Фольксбанк» (ранее – ОАО «Электрон Банк») зарегистрировано Национальным банком Украины в октябре 1991 года.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. 99,897% акций принадлежат австрийскому «Фольксбанк Интернациональ АГ».