НБУ зарегистрировал банковскую группу "Коминвестбанк"

В группу вошли страховая компания "Полис-центр" и "Коммерческий инвестиционный банк".

Национальный банк Украины 15 сентября зарегистрировал банковскую группу "Коминвестбанк". Читайте такжеВ НБУ назвали условие для успешной работы банковской системы Согласно сообщению на сайте регулятора, в группу вошли страховая компания "Полис-центр" и "Коммерческий инвестиционный банк". Контролирующим лицом группы является Владимир Гисем. Справка УНИАН. "Коммерческий инвестиционный банк" основан в 1992 году. 57,93% акций финучреждения владеет Владимир Гисем.

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