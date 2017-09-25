НБУ зарегистрировал банковскую группу "Коминвестбанк"

17:52, 25 сентября 2017
Финансы
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В группу вошли страховая компания "Полис-центр" и "Коммерческий инвестиционный банк".

фото ZN.ua

Национальный банк Украины 15 сентября зарегистрировал банковскую группу "Коминвестбанк".

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Согласно сообщению на сайте регулятора, в группу вошли страховая компания "Полис-центр" и "Коммерческий инвестиционный банк".

Контролирующим лицом группы является Владимир Гисем.

Справка УНИАН. "Коммерческий инвестиционный банк" основан в 1992 году. 57,93% акций финучреждения владеет Владимир Гисем.

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Теги: #банковская группа