Доллар дорожает, евро дешевеет: курс валют от Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2631,6649 (25 сентября – 2626,1562)

100 EUR – 3122,9967 (25 сентября – 3141,1454)

10 RUR – 4,5716 (25 сентября – 4,5551)

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,33 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,25/31,28 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3166 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 390 сделок на сумму 215,96 миллиона долларов.