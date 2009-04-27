ДТЭК готова экспортировать до 200 МВт электроэнергии в Венгрию

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» заявляет о готовности экспортировать до 200 МВт электроэнергии по ценам Оптового рынка электроэнергии для венгерских потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга со ссылкой на директора по стратегии, слияниям и поглощениям ДТЭК Виталия БУТЕНКО.

Он отмечает, что по итогам первого квартала т.г. сокращение экспорта украинской электроэнергии составило 48,2%. При этом, по мнению В.БУТЕНКО, сокращение экспорта привело к простаиванию генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова, что отразилось и на доходах Энергорынка от экспорта, которые в 1-м квартале сократились на 44,5% по сравнению с прошлым годом.

Директор по стратегии, слияниям и поглощениям ДТЭК считает, что падение экспорта также осложняет и без того напряженную ситуацию в угольном секторе Украины.

«Так на складах Бурштынской ТЭС на сегодняшний день скопились и остаются невостребованными более 300 тыс. тонн угля газовых марок. А это значит, что либо с шахтерами не могут рассчитаться в полной мере, либо «Захидэнерго» вынуждено расплачиваться кредитными средствами. В случае, если экспорт украинской электроэнергии не будет восстановлен в ближайшем будущем, государственная компания «Захидэнерго» может оказаться неспособной обслуживать свои обязательства перед кредиторами», - цитирует пресс-служба В.БУТЕНКО.

По его словам, в такой сложной для украинского энергетического сектора ситуации вызывает недоумение блокирование экспортных возможностей ДТЭК со стороны Министерства топлива и энергетики Украины.

«Напомню, что в течение последних трех месяцев Минтопэнерго полностью игнорирует обращения ООО «Востокэнерго» относительно согласования технической возможности осуществления экспорта электроэнергии для компании. Подобная позиция Минтопэнерго, которая приводит к дальнейшему снижению загрузки генерирующих мощностей, происходит в тот период, когда в энергетической отрасли из-за существенного падения энергопотребления уже вполне серьезно обсуждается вопрос полной остановки отдельных тепловых электростанций», - сказал представитель ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, ООО «Востокэнерго» (г. Донецк), входящее в структуру Донбасской топливно-энергетической компании, и венгерский трейдер System Consulting ZRt 15 декабря 2008 года заключили контракт на экспортные поставки электроэнергии в Венгрию.

Согласно условиям контракта, «Востокэнерго» обязуется ежемесячно поставлять мощность 350 МВт. Электроэнергию для экспорта «Востокэнерго» намерено закупать на Оптовом рынке электроэнергии.

Экспортные поставки планируется осуществлять в адрес сбытовой компании венгерского энергетического холдинга MVM Trade Zrt., которая подтвердила System Consulting свою готовность к сотрудничеству.

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" до 2009 года на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям – System Consulting ZRt (Венгрия) предпринимателя Ласло КАПОЙИ и Energy Capital ZRt. (Венгрия), стопроцентной дочерней компании KORLEA INVEST А.S.

До 2008 года объем мощности, продаваемой «Укринтерэнерго» System Consulting ZRt, составлял 350 МВт. Однако в 2008 году «Укринтерэнерго» стало постепенно снижать этот объем, перераспределяя его в пользу KORLEA INVEST A.S. и созданной в 2008 году при участии государственного оператора Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия). "Укринтерэнерго" с 1 января 2009 года полностью прекратило поставки System Consulting и увеличило со 100 до 250 МВт мощность поставок с адрес компании Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), 52% акций которой принадлежат госпредприятию.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» – энергогенерирующее звено ДТЭК – эксплуатирует тепловые электростанции: Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании по состоянию на 1 июля 2008 г. доведена до 4085 МВт.

«Донбасская топливно-энергетическая компания» («ДТЭК») – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ).