Гонтарева будет в отпуске до назначения преемника

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, подавшая президенту Петру Порошенко прошение об отставке, которая с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске, не планирует возвращаться к исполнению своих обязанностей.

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"Валерия Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Национальном банке 11 мая этого года и не планирует возвращаться к работе в должности главы Национального банка", - сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в рамках законодательства глава НБУ освобождается от занимаемой должности Верховной Радой по представлению президента.

"С 26 сентября Гонтарева продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки и, по имеющейся у Национального банка информации, вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем, до соответствующего решения президента и парламента", - отмечает пресс-служба Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года до назначения преемника Гонтаревой обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются. В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября.