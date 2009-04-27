Убыток "Кредобанка" в 2008 г. составил 622 млн.грн.

Акционеры “Кредобанка” на собрании 24 апреля утвердили убыток финучреждения в 2008 году на уровне 622,312 млн. гривень. Об этом УНИАН сообщили в банке.

«На собрании принято решение о покрытии убытка за счет собственных средств в виде прибыли будущих периодов», - сказал УНИАН сотрудник банка.

По его словам, убыток банка в прошлом году был получен, в основном, за счет формирования резервов под выданные кредиты. В свою очередь, операционная прибыль (разница между процентными и комиссионными доходами и расходами) в 2008 году имела позитивную динамику.

На собрании акционеры также утвердили результаты размещения акций 19-й допэмиссии на общую сумму 1,024 млрд. грн. (выпущено 102 млрд. 410 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн. за одну акцию). После регистрации уставный капитал банка увеличится до 1,550 млрд. гривень.

Кроме того, на собрании акционеров было принято решение об отзыве из состава Наблюдательного совета Станислава КОЛАСИНСКИ и Еже КЕПЕЛЯ. Членом НС назначен представитель материнского банка Войцех КУРИЛКО.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (г. Львов) создано в 1990 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составили 6,267 млрд. грн., обязательства – 6,193 млрд. грн., размер собственного капитала - 73,629 млн. грн., уставный капитал - 526,869 млн. грн.

Убыток банка в 1-м квартале 2009 года составил 19,136 млн. грн.

98,5619% акций «Кредобанка» владеет польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).