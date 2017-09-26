В рекордный бюджет заложили рекордный курс доллара (видео)
11:34, 26 сентября 2017Финансы
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Правительство заложило в госбюджет-2018 девальвацию нацвалюты с 26 до 30 гривен за доллар.
Иллюстрация REUTERS
В госбюджет на следующий год, который превысил рекордный 1 триллион гривень, заложили рекордный курс доллара. Средний курс составит 29,3 гривни за доллар, а максимальный - превысит 30 гривень за доллар, сообщает ТСН.uа в программе "Гроші".
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"Сейчас курс 26 гривень за доллар, то есть, если купить сегодня 100 баксов, то до Нового года можно заработать 400 гривень", - говорится в программе.
Отмечается, что такое повышение курса доллара повлечет за собой 20%-ную инфляцию, которая может нивелировать подъем правительством размеров минимальной зарплаты и пенсии.
В новый бюджет заложили рекордный курс доллара
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Новость в сюжете: Госбюджет-2018