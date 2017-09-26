Украина продемонстрирует беспрецедентный в Европе экономический рост - Гройсман

Украина будет демонстрировать беспрецедентный в Европе и, возможно, в мире, экономический рост, в связи с чем инвестиционная привлекательность страны является высокой. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Инвестиционном форуме в Киеве.

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"Призываю всех инвестировать, потому что вряд ли мы сможем найти на карте современной Европы и даже мира страны, которые могут обеспечить такой экономический рост, который будет демонстрировать Украина", - сказал премьер.

По словам премьера, экономический рост обеспечит успех инвестиций.

"Ваши инвестиции будут успешными, поскольку экономика растет, а власть реально стоит на позиции развития национальной экономики", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства финансов, совокупный рост экономики Украины в ближайшие три года превысит 11%.

В 2016 году экономика Украина выросла на 2,3%, а экономики 19 входящих в Еврозону стран - в среднем на 1,7%.