Кабмин готовит программы по привлечению инвестиций в госсектор

Правительство Украины готовит ряд программ по привлечению инвестиций в сектор государственных компаний, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Инвестиционном форуме в Киеве.

Он отметил, что правительство прогнозирует рост экономики нашей страны на ближайшие три года.

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"И это означает, что сегодня есть среднесрочный горизонт для планирования, в том числе для бизнеса. Единственное, что мы должны сделать - это быстрый рост. Для этого мы готовим ряд важных инвестиционных программ, связанных с привлечением инвестиций в госсектор, сектор государственных компаний, которые являются большой составляющей нашего экономического успеха", - сказал Гройсман.

Премьер-министр сообщил, что правительство также разрабатывает программу развития агропромышленного комплекса, который составляет до 18% ВВП Украины.

"В следующем году будет ряд государственных программ поддержи фермерства, сельхозмашиностроения, мы будем масштабно строить инфраструктуру, и будем инвестировать в экономический рост", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, согласно Меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина должна была принять все меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года.

Кроме того, правительство планировало начать приватизацию "Турбоатома", "Центрэнерго" и "Укрспирта" до конца сентября 2017 года.

Однако масштабная приватизация в Украине была отложена до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации, рассмотрение которого может пройти в сентябре.