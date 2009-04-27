По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль «БТА Банка» увеличилась в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 апреля составила 440 тыс. грн. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» (№74 от 24 апреля т.г.).

Активы банка в январе-марте т.г. уменьшились на 14% и на 1 апреля составили 2 млрд. 735 млн. 47 тыс. грн., обязательства – на 27% - до 1 млрд. 204 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – на 0,1% - до 1 млрд. 530 млн. 791 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале т.г. не изменялся и составляет 1,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. 49,9883% акциями банка владел ОА «БТА Банк» (Казахстан).

По данным НБУ, на 1 января т.г. пакетом акций ОАО «БТА Банк», превышающим 10%, владел только АО «БТА Банк», которому принадлежало 49,9883%.

10 апреля в официальном интернет-издании ГКЦБФР была обнародована информация о том, что казахстанский «БТА Банк» уменьшил свою долю в капитале ОАО «БТА Банк» (г. Киев) с 49,9883% до 9,9975% акций.

Позже АО «БТА Банк» заявил, что остается собственником 49,9% акций украинского «БТА Банка».